Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da durdurulan araçta 1 kilo 100 gram uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da durdurulan otomobilde 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 1 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili E.S. isimli şahıs gözaltına alındı
Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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