Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 9 adet peçeteye indirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 9 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon da K.Ş. ve Ş.Ç.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.