Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

3.Sayfa

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu maddeler ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler neticesinde, İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde K.Ç., A.Ç. ve İ.G. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönünde bilgi aldı. Ardından şahısları takibe alan ekipler şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak eğitimli narkotik köpekleri ile arama yaptı. Aramada 10.7 gr metamfetamin, 12 Adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 600 TL ele geçirdi. Olay sonrası gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR