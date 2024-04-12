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Uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

-Ekipler kent merkezinde yaptığı çalışmada çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi

DÜZCE - Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada gençleri zehirleyecek 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Şahıslarla birlikte çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanımına yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 100 gram metamfetamin ve 4 bin 144 adet Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.