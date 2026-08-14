Uyuşturucu Operasyonu: 9 Bin Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis ekiplerince bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda 9 bin 184 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şahsın ikameti ve uyuşturucuları sakladığı depo tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 966 adet, deposunda yapılan aramalarda ise 8 bin 218 adet olmak üzere toplam 9 bin 184 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında O.G. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.