Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs, jandarmanın takibiyle gizlendiği adreste yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda Büyükkolpınar Mahallesi'nde bir şüphelinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin ikametine 29 Haziran'da yapılan operasyonda 1 kilo 109 gram metamfetamin, 72 adet sentetik ecza hapı, 1 adet av tüfeği ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ekipler firari şüpheli M.M.A.'yı (21) yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu jandarma ekipleri, Kavak ve İlkadım ilçelerinde tespit ettikleri adreslere art arda operasyon düzenledi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibiyle M.M.A., İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.M.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan nöbetçi Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - SAMSUN