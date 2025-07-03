Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karapürçek ilçesine gerçekleştirilen operasyonda B.K. (35) gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 40 kök kenevir bitkisi ve 9 metre sulama hortumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheli, tutuklandı. - SAKARYA