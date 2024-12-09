Uyuşturucu Operasyonunda 4 Sanığa 51 Yıl Hapis Cezası

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Doğu illerinden satmak üzere aldıkları uyuşturucuyu bir yıl önce Bolu geçişinde yakalatan, aralarında uzman çavuşunda bulunduğu 4 sanık mahkemenin karar duruşmasında 51 yıl hapis cezası aldı. Davada tutuksuz yargılanan başka bir şüpheli ise beraat etti. İşlediği suçtan dolayı ordudan atılan uzman çavuş suçlamaları kabul etmeyerek, suçu arkadaşlarına attı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2023 tarihinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli halde olan 2 araç durduruldu. M.A., İ.Y., F.P. ve M.F.B. araçtan indirildi. Yapılan operasyon çerçevesinde 2 araç didik didik arandı. Aramalar neticesinde 4 şahsın üzerinden ve araçlardan 13 kilo 150 gram skunk maddesi çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. M.A., İ.Y. ve F.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili devam eden soruşturmada ismine ulaşılan D.D. yakalanarak tutuklandı.

Ordudan atılan uzman çavuş suçu diğer arkadaşlarına attı

Şahıslar hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan uzman çavuş M.A., İ.Y., F.P. ve D.D. son kez hakim karşısına çıktı. Olay tarihinde uzman çavuş olan ve işlediği suçtan dolayı ordudan atılan M.A., suç isnadını kabul etmeyerek, suçu diğer arkadaşlarına attı. Diğer tutuklu sanıklar İ.Y., F.P., ile D.D. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından M.A. 6 yıl 10 hapis ve 15 bin lira adli para cezası, İ.Y. ile F.P. 16'şar yıl hapis ile 36'şar bin lira adli para cezası, D.D. ise 24 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çaptırıldı. Mahkeme, 4 tutuklu sanık hakkında toplam 51 yıl hapis ve 120 bin lira adli para cezası verirken, tutuksuz yargılanan M.F.B.'nin beraatine karar verdi. - BOLU