Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

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Uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucuya göz açtırmıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan uygulamada il merkezinde durumundan şüphelenilen bir araç ekiplerce durduruldu. S.Y, F.K, H.Y ve E.Y isimli şahısların bulunduğu araçta ve üst aramasında daralı ağırlığı 57,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.