Uyuşturucu Operasyonunda 54 Gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu Operasyonunda 54 Gözaltı

30.06.2026 10:39
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İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de düzenlenen operasyonda 54 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir miktar çeşitli türde uyuşturucu ele geçirildi, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere karşı yeni bir operasyon başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığından alınan arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Kocaeli ve Gümüşhane'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. gerçekleştirilen çalışmalarda, Operasyonda 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 55.74 gr Sentetik Kannabinoid, 11.74 gram metamfetamin, 9.85 gram esrar, 13.14 gram eroin, 61 galara, 3 suboxon ve 11 tane peçeteye emdirilmiş narkotik madde ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan 54 zanlı emniyete götürüldü.

Söz konusu şüphelilerin, Türk Ceza Kanunun 188'inci maddesince yürütülen tahkikat işlemlerinin sonunda ilerleyen süreçte adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Kocaeli, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda 54 Gözaltı - Son Dakika

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