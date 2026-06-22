Uyuşturucu Operasyonunda Rekor Ele Geçirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Operasyonunda Rekor Ele Geçirme

22.06.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 ilde düzenlenen operasyonlarda 1.7 ton uyuşturucu ve 2.1 milyon hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, operasyonlar kapsamında bin 926 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "76 ilde 'uyuşturucu madde satıcılarına' yönelik polisimiz tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 707 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 156 bin 215 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, bin 926 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 976'sı tutuklandı, 376'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince toplam 76 ilde 2 bin 889 ekip, 5 bin 455 personel, 25 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyor, uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Operasyonunda Rekor Ele Geçirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü İstek şarkısı çalınmadı, düğünü kan gölüne çevirdi, 12 yaşındaki Ayaz öldü
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı 15 yaşındaki çocuk gelin alma merasiminde tüfekle havaya ateş açtı: 11 yaralı
Ayvalık’ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı Ayvalık'ta bir restoranda yemek yiyen aile hesap geldiğinde büyük şok yaşadı
Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim Fenerbahçe için çok konuşulacak sözler: Yarım kalan hikayem var, ileride geri döneceğim

17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:31
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
17:04
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
Altın yatırımcısının uykularını kaçıracak tahmin
15:53
CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti’ye göz kırptı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 18:07:21. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Operasyonunda Rekor Ele Geçirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.