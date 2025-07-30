İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri bir mahallede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında ilginç görüntüler kaydedildi.
Şüphelilerin yakınları olan kadınlar, taşkınlık çıkararak operasyonu engellemeye çalıştı. Kadınlar, bekçilere küfürler savururken, içlerinden bazıları gözaltına alındı.
Polis ekipleri, operasyonda şüphelileri yakaladı. Şüpheliler kelepçelenerek emniyete götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı - Son Dakika
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