Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı

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Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
30.07.2025 22:39
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Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Haber Videosu

İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, kadınlar şüphelilerin gözaltına alınmasını taşkınlık çıkararak engellemeye çalıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis ekipleri bir mahallede uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında ilginç görüntüler kaydedildi.

KADINLAR, OPERASYONUN ORTASINDA TAŞKINLIK ÇIKARDI

Şüphelilerin yakınları olan kadınlar, taşkınlık çıkararak operasyonu engellemeye çalıştı. Kadınlar, bekçilere küfürler savururken, içlerinden bazıları gözaltına alındı.

Polis ekipleri, operasyonda şüphelileri yakaladı. Şüpheliler kelepçelenerek emniyete götürüldü.

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Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Erdal Cekicoglu:
    Bunlar cumhuriyet kadını Atatürkçü çağdaş ilerici kadınlar kimse dokunamaz::) 26 34 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    yapıştır jopu 21 1 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    midem bulandı 16 1 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Bu ülkede1 CHP 2 Esenyurt Milli Güvenlik sorunu 8 3 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    döl israfı bunlar 8 1 Yanıtla
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