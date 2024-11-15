Uyuşturucu Parası İsteyen Oğul Tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Parası İsteyen Oğul Tutuklandı

Uyuşturucu Parası İsteyen Oğul Tutuklandı

Uyuşturucu parası isteyen Y.K., annesini tehdit edip eşyaları zarar vererek tutuklandı.

15.11.2024 12:49
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Samsun'da uyuşturucu parası isteyip evdeki eşyalara zarar vererek annesini ölümle tehdit eden şahıs, tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde bağımlısı Y.K. (26) annesi F.K.'den uyuşturucu hap almak için para istedi. Para vermeyen annesini ölümle tehdit eden Y.K., evdeki eşyalara, kapı ve pencerelere zarar verdi. Evden kaçan anne KADES uygulamasıyla polisten yardım istedi. İhbar üzerine adrese giden İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Y.K.'yı gözaltına aldı. Oğlundan şikayetçi olan anne F.K., "Oğlum uyuşturucu hap kullanıyor. Para istiyor, vermeyince de kavga çıkartıyor. Benden uyuşturucu madde almak için para istedi. 'Para verin uyuşturucu alacağım, vermezseniz sizi öldürürüm' dedi. Ben para vermeyince camları kapıları kırıp eşyalara zarar verdi. Ben de evden kaçıp polisten yardım istedim" diye konuştu.

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf eden Y.K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K. 'tehdit ve mala zarar verme' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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