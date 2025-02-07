Uyuşturucu Serası: Jandarma Operasyonu

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Evin odasına sera kurup, çamaşırlığa uyuşturucu asmışlar

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evin odasını adeta seraya çeviren ve kurutmak için çamaşır askısına uyuşturucu bırakan şüpheliler, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede Serdivan ilçesinde ekiplerce yapılan uyuşturucu operasyonunda M.S.A. ve S.U.Y.yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, şahısların evin bir odasını adeta seraya çevirmesi, kurutmak için çamaşır askısına uyuşturucu asmaları, evin her alanına uyuşturucu saklamaları dikkat çekti. Yapılan çalışma neticesinde ise 3 kilo 400 gram skunk, 37 kök kenevir bitkisi, 3 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi ve muhtelif sayıda bitki besin maddesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.