Uyuşturucu Soruşturmasında 5 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucu Soruşturmasında 5 Tutuklama

20.02.2026 00:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında 21 şüpheliden 5'i tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçlarından 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu Terzi isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, fenomen Hakan Kakız, modacı Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Ö., 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan K. ile Nailcan K., oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı ve manken Tolga Kulakçı'nın aralarında olduğu 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Öte yandan sanatçı Edis Görgülü hakkında da dosya kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek savcılıkta ifade veren şüphelilerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı. Şüpheliler Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı, Tolga Sezgin ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 21 şüpheliden 12'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5 şüphelinin talep doğrultusunda tutuklanmasına karar verildi. 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Soruşturmasında 5 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı

01:00
’’Uğurlu geleceğim’’ demişti Özgür Özel’in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
''Uğurlu geleceğim'' demişti! Özgür Özel'in skor tahmini maç sonunda gündem oldu
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
00:03
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
23:21
İngiltere’de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı
22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 02:17:35. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Soruşturmasında 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.