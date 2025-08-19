Afyonkarahisar'da 8 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 8 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Uyuşturucu Suçlusu Cezaevine Gönderildi
