Uyuşturucu Suçlusu Samsun\'da Yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, A.E. isimli şahsın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN