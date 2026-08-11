Uyuşturucu Suçlusu Viranşehir'de Yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.D. yakalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda M.D., Viranşehir ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. M.D., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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