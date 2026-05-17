Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu suçundan hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu, uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.G. adlı şahıs Kırıkhan'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
