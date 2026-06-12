Çanakkale'de jandarma tarafından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Beldesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.F. yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Çanakkale'de Yakalandı - Son Dakika
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