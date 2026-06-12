Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Çanakkale'de Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Çanakkale'de Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Çanakkale\'de Yakalandı
12.06.2026 01:05
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Çanakkale'de jandarma, uyuşturucu suçundan 26 yıl hapis cezası olan şüpheliyi yakaladı.

Çanakkale'de jandarma tarafından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Beldesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.F. yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Gelibolu, Jandarma, Evreşe, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Çanakkale'de Yakalandı - Son Dakika

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