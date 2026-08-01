Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezalı Kadın Yakalandı
Atakum'da uyuşturucu suçundan kesinleşmiş cezası bulunan kadın, jandarma tarafından yakalandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, jandarma ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. (23) adlı kadın Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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