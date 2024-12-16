Adıyaman'da hakkında 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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