Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
17.06.2026 10:01
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Bilecik'te hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te 1 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 'Aranan Şahısların Yakalanması'na yönelik yürütülen çalışmalar kapsa Osmaneli İlçesi Ciciler Köyü mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi yaptılar. Bu esnada 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından 1 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O.K. yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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