Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 1 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 'Aranan Şahısların Yakalanması'na yönelik yürütülen çalışmalar kapsa Osmaneli İlçesi Ciciler Köyü mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi yaptılar. Bu esnada 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından 1 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O.K. yakalandı. Şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BİLECİK