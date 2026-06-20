Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde takibe aldıkları 2 şahsı durdurdu. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları otomobilde gerçekleştirilen detaylı aramalarda, 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan E.C.S. ve M.C.İ. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçu kapsamında hakim karşısına çıkarılan her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR