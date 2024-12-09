Uyuşturucu Tacirlerine 51 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Uyuşturucu Tacirlerine 51 Yıl Hapis Cezası

Geniş Video İzle

Bolu'da uyuşturucu ticareti yapan 4 sanık toplamda 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

09.12.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu taciri 4 sanığa 51 yıl hapis cezası

Ordudan atılan uzman çavuş suçu diğer arkadaşlarına attı

BOLU - Doğu illerinden satmak üzere aldıkları uyuşturucuyu bir yıl önce Bolu geçişinde yakalatan, aralarında uzman çavuşunda bulunduğu 4 sanık mahkemenin karar duruşmasında 51 yıl hapis cezası aldı. Davada tutuksuz yargılanan başka bir şüpheli ise beraat etti. İşlediği suçtan dolayı ordudan atılan uzman çavuş suçlamaları kabul etmeyerek, suçu arkadaşlarına attı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Kasım 2023 tarihinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüpheli halde olan 2 araç durduruldu. M.A., İ.Y., F.P. ve M.F.B. araçtan indirildi. Yapılan operasyon çerçevesinde 2 araç didik didik arandı. Aramalar neticesinde 4 şahsın üzerinden ve araçlardan 13 kilo 150 gram skunk maddesi çıktı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs adliyeye sevk edildi. M.A., İ.Y. ve F.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili devam eden soruşturmada ismine ulaşılan D.D. yakalanarak tutuklandı.

Ordudan atılan uzman çavuş suçu diğer arkadaşlarına attı

Şahıslar hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dava açıldı. Tutuklu yargılanan uzman çavuş M.A., İ.Y., F.P. ve D.D. son kez hakim karşısına çıktı. Olay tarihinde uzman çavuş olan ve işlediği suçtan dolayı ordudan atılan M.A., suç isnadını kabul etmeyerek, suçu diğer arkadaşlarına attı. Diğer tutuklu sanıklar İ.Y., F.P., ile D.D. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından M.A. 6 yıl 10 hapis ve 15 bin lira adli para cezası, İ.Y. ile F.P. 16'şar yıl hapis ile 36'şar bin lira adli para cezası, D.D. ise 24 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çaptırıldı. Mahkeme, 4 tutuklu sanık hakkında toplam 51 yıl hapis ve 120 bin lira adli para cezası verirken, tutuksuz yargılanan M.F.B.'nin beraatine karar verdi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu Tacirlerine 51 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:39:55. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Tacirlerine 51 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.