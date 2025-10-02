Uyuşturucu Taşımaktan Avukata 20 Yıl Hapis - Son Dakika
Uyuşturucu Taşımaktan Avukata 20 Yıl Hapis

02.10.2025 13:13
Samsun'da bir avukat, müvekkiline uyuşturucu madde götürmekten 20 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Samsun Barosu avukatlarından M.B.G.'nin, Samsun Kapalı Cezaevi'nde görüştüğü müvekkiline uyuşturucu madde verdiği tespit edildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve 31 Aralık'ta tutuklanan 2 çocuk annesi avukat hakkında dava açıldı.

20 YIL HAPİS VE 206 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu bulunduğu Erzincan Cezaevi'nden getirilen Av. M.B.G. katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen G., mahkemece 'cezaevine yasak madde sokmak' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından toplam 20 yıl 7 ay hapis ile 206 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca avukatın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: İHA

