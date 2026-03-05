Uyuşturucu Ticareti Sanığına 15 Yıl Hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa mahkeme heyeti 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verdi.

Kayseri'de emniyet güçlerinin 23 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği operasyonun ardından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan Ş.K., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ş.K. ve avukatının katıldığı duruşmada olay sırasında Ş.K.'dan uyuşturucu aldığını belirten şahıslarla aynı araçta olduğu belirtilen E.E. tanık olarak dinlendi. E.E. aynı otomobil içinde bulundukları ikili ile para koyarak, Y.'nin uyuşturucu almaya gittiğini ancak kimden aldığını bilmediğini belirterek, sanık Ş.K.'yı tanımadığını söyledi. Duruşmada son sözleri sorulan Ş.K., tanıklardan bir tek Y.'yi tanıdığını, kendisinin uyuşturucu kullanıcısı olduğunu ancak hiçbir şekilde ticaretini yapmadığını belirterek, suçsuz olduğunu söyledi.

Uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu ifade eden Ş.K. mahkeme heyetinden beraatını talep etti. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti Ş.K.'yi uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası ile cezalandırdı. - KAYSERİ