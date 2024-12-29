Uyuşturucu Ticareti Suçlusu Yakalandı

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Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi ve uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, gerçekleştirilen operasyon kapsamında, firari şahsın 43 AGD 621 plakalı araç içerisinde olduğu tespit edildi. Yapılan fiziki takip sonucu araç, Afyon Çevre Yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda durduruldu.

Araç içerisinde yapılan kontrollerde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan kesinleşmiş cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan İ.Ş.'nin (43) yakalandığı belirtildi.

Şahsın ayrıca şu suçlardan toplam 7 kaydı olduğu açıklandı: 2 uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 3 kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 3 evden evden hırsızlık ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi.

Yakalanan İ.Ş., işlemlerinin ardından Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA