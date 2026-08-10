Uyuşturucu Ticareti Suçlusu Yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ç. (33) gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.