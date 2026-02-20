Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hapis cezaları ile aranan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan R.O. ve yine aynı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.O., isimli şahıslar polisin takibi sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR