Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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İkametinde uyuşturucu ele geçen şahıs, jandarma tarafından yakalandı

SAMSUN - Samsun'da yaklaşık 1,5 ay önce ikametinde uyuşturucu ele geçen şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalanarak uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde jandarma ekipleri 23 Ekim'de A.C.'nin evine operasyon düzenledi. A.C.'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 109 gram metamfetamin, 13.5 kubar esra, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 98 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili firarda olan A.C., Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.C.'nin ayrıca 2 yıl 1 ay da kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.