Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli R.Y. (33) belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri şüphelinin ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesindeki evine operasyon yaptı. Operasyonda şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramada 160 gramı sıvı, 260 gram bonzai, kenevir tohumları, bonzai yapımında kullanılan bir miktar kıyılmış süzülmüş tütün, uyuşturucu madde içme ve kullanma aparatları ile 2 adet kasatura ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin TL ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN