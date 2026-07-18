Uyuşturucudan Hükümlü Şahıs Karabağlar\'da Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbarat ve saha çalışmaları kapsamında harekete geçti. Yapılan titiz fiziki ve teknik takipler sonucunda, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.İ. (47) isimli şahsın Karabağlar'da bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda Y.İ., saklandığı ikamette kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR