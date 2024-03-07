Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı
Uyuyakalan kadın itfaiye, sağlık ve polisi harekete geçirdi
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocasının haber alamadığı kadın itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Balkondan içeriye giren koca, uyuyakalan eşini uyandırırken, derin bir nefes aldı.
Olay, Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli kadının kocası, defalarca çaldığı kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.K., ekiplerin de çabalarına karşılık vermedi. Bunun üzerine B.K.'nin kocası itfaiyeden temin ettiği merdivenle 2'nci katın balkonundan daireye girdi. Uyuyakalan B.K. uyandırılırken, kocası derin bir nefes aldı.
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İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 475 şüpheli yakalandı. Denetimlerde 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 622 fişek, 4 kilo 29 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 36 bin 269 araç ve 1690 motosiklet kontrol edildi ve 79 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadının kocası, haber alamadığı eşini uyandırmak için itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Balkondan içeriye giren koca, uyuyakalan eşini uyandırırken derin bir nefes aldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, ailesinin yaşadığı daireyi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bir kadın sokak ortasında sinir krizi geçirdi. Şahsın madde bağımlısı olduğu iddia edildi.
Kadıköy Koşuyolu'nda bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik arızasıyla ilgili olduğu belirlendi. İş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak olay yerinde önlem aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.
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