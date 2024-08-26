Uzaklaştırma kararı aldığı kocası ile buluşan kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Uzaklaştırma kararı aldığı kocası ile buluşan kadın bıçaklanarak öldürüldü

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Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın, uzaklaştırma kararı aldığı kocası ile buluştuğu sırada çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

26.08.2024 16:36  Güncelleme: 16:39
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Muğla Merkez Menteşe ilçesinde bir kadın cinayeti daha yaşandı.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Aile içi sorunlar yaşayan Senem Kıvrık, mahkemeye başvurarak kocası için evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Bir kırtasiyede kasiyer olarak çalıştığı öğrenilen Senem Kıvrık ile belediyede ambulans şoförü olarak çalışan ve bir süre önce işinden ayrıldığı öğrenilen M.K. sabah saatlerinde buluştu.

Çift buluşma esnasında tartışarak kavga etti. Kavgada iddiaya göre M.K. araç içerisinde karısının başına sert bir cisimle vurarak yaraladı. Sokakta da devam eden kavgada M.K. yanında bulunan bıçakla karısı Senem Kıvrık'ı karnından bıçakladı.

ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Senem Kıvrık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra ormanlık alana kaçan katil zanlısı koca ekipler tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası ile buluşan kadın canından oldu
Uzaklaştırma kararı aldığı kocası ile buluşan kadın bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İHA

Muğla Merkez, Menteşe, 3-sayfa, Muğla, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uzaklaştırma kararı aldığı kocası ile buluşan kadın bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Kaplan: Asın bu katilleri artık 50 3 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Acaba kaç sene ile kurtaracak çok merak ediyoruz. Şöyle 50 yıl verseler. 26 2 Yanıtla
  • Süleyman kor: çok garip uzaklaştırma diye daha önce hiç bir şey yoktu şimdi ney oldu kafası esen uzaklaştırma aldırıyor sonrası işte ortada 7 0 Yanıtla

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