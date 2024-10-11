Üzerine okulun demir kapısı düşen çocuk yaralandı - Son Dakika
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Üzerine okulun demir kapısı düşen çocuk yaralandı

Üzerine okulun demir kapısı düşen çocuk yaralandı

Rize'de üzerine okulun demir kapısı düşen çocuk yaralandı.

11.10.2024 14:19
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Rize'de üzerine okulun demir kapısı düşen çocuk yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Rize Merkez Taşlıdere Mahallesi'nde bulunan Merkez Taşlıdere Gazi İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre okulun bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Asaf Kasap'ın üzerine okulun girişindeki demir kapı düştü. Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Çocuğunun okulun bahçesinde oynadığı sırada üzerine demir kapının düştüğünü dile getiren anne Sevinç Kasap yaşadıkları üzüntü ve korkuyu anlattı. Kasap "Çocuğum okuldan geldi. Topu kaybolmuştu. Sonra 'Anne ben topumu bulmaya gideyim' dedi. Ev okulun hemen önünde. Balkondan 'Asaf hadi gel eve' dediğimde 'Ben biraz daha bisiklet binebilir miyim?' dedi. Ben de onun zaten 'Sakın etrafa gitmiyorsun. Okulun bahçesinden çıkmayacaksın' diye uyarıyordum. Keşke okulun bahçesinde değil dışarılarda oynasaymış. 15 dakika falan geçmedi, benim haberim yok ambulans gelmiş, çocuk düşmüş, müdahale başlamış. Bir arkadaşım bana haber verdi, 'Aşağı bir gelir misin?' dedi. Ben de öyle inince, görünce zaten hastaneye geldik. Demir kapının bozuk olduğunu biliyormuşlar. Velilerin de okul müdürüne söylediği duydum. Müdür Bey de kabul etmiş galiba. Çocuğum ihmal sonucu bu hale geldi. Her ah çektiğinde bir dava açacağım. Bütün her şeyin peşinden gideceğim. Çocuğun ayağı kırık, kulağının arkası çok kötü" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

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