Uzman Çavuş Barış Gülçiçek\'in Cenazesi Bitlis\'e Uğurlandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Barış Gülçiçek'in cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Bitlis'e uğurlandı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve beraberindekilerle trafik kazası sonrası tedavi altına alınan yaralıları Silifke Devlet Hastanesi'nde ziyaret edip Başhekim Ali Güngör'den bilgi aldı. Vali Pehlivan, kazada yaralananlarla konuşup, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane ziyareti sonrası Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Ali Hamza Pehlivan burada kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Barış Gülçiçek için düzenlenen askeri törene katıldı. Tören sonrası Vali Pehlivan, Barış Gülçiçek'in eşi Nazlı, çocukları Talha, Elsem ve Yiğit Ali ile sohbet ederek aileye Türk bayrağı hediye etti.

Düzenlenen tören sonrasında Uzman Çavuş Barış Gülçiçek'in cenazesi memleketi Bitlis'e gönderildi. - MERSİN