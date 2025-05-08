Uzman Çavuş Gökhan Dal Aksaray'da Defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Aksaray'da toprağa verildi

AKSARAY - Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, memleketi Aksaray'ın İncesu köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal (26), askeri aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Aksaray Merkez'e bağlı İncesu köyü nüfusuna kayıtlı olan Dal'ın acı haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Haberin köye ulaşmasıyla birlikte derin bir üzüntü yaşanırken, Dal ailesinin evi taziye ziyaretleriyle dolup taştı. Evin önünde kurulan taziye çadırına yüzlerce kişi geldi. Uzman Çavuş Dal, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip köyünde toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, evli ve iki çocuk babasıydı.