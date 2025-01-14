Giresun'un Çanakçı'nın Karabörk köyünden 38 yaşındaki Uzman Çavuş Muhammed Yılmaz, Aydın'ın Söke ilçesinde görev yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Bekar ve ailesinin tek erkek çocuğu olan Yılmaz'ın cenazesi, gerekli işlemlerinin ardından yarın memleketi Çanakçı'nın Karabörk köyüne getirilerek son yolculuğuna uğurlanacak.
Yılmaz'ın vatani görevinin ardından Uzman Çavuş olarak yaklaşık 18 yıldır görev yaptığı öğrenildi. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Uzman Çavuş Yılmaz Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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