Uzunköprü\'de Bayram Öncesi Trafik Uygulaması

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bayram öncesi farkındalık uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler, sürücülere şeker ve kolonya ikram etti.

Uygulamada sürücüler ve yolcular, emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırlarına uyulması konularında bilgilendirildi. Ekipler, vatandaşlara şeker ve kolonya ikram ederek hem bayram coşkusuna tatlı ve hoş bir dokunuş kattı hem de yol güvenliği mesajını güçlendirdi.

Uzunköprü'deki bu uygulama, bayram boyunca trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin önemli bir parçası olarak değerlendirildi. - EDİRNE