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Uzunköprü'de köpek ölümleriyle ilgili 4 belediye personeli adli kontrolle serbest

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde atık depolama tesisinde yaşanan köpek ölümleriyle ilgili gözaltına alınan 4 belediye personel, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Atık depolama tesisinde yaşanan köpek ölümleriyle ilgili 4 belediye personeli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan A.İ, Ö.B, G.K ve A.İ isimli şahıslar, adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, olayın kapsamlı bir şekilde araştırılacağı ve sorumluların tespit edilerek adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Hayvan hakları savunucuları ve bölge halkı, olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.