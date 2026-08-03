Uzunköprü'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzunköprü'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uzunköprü\'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosiklet tırla çarpıştı, sürücü Seray Alır hayatını kaybetti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Çöpköy Mahallesi'nde gece sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzunköprü ilçe merkezi istikametine seyreden Seray Alır (29) yönetimindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen tırla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seray Alır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Motosiklet, Uzunköprü, 3. Sayfa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uzunköprü'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı Erdoğan’a suikast timindeki FETÖ firarisine yardım eden zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı Şanlıurfa’da fırında sebze kavgası: Patlıcan ve biber yüzünden fırıncı bıçaklandı
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

15:40
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
Boşanmak istediği eşinden şiddet gören kadının imdadına Sedat Peker yetişti
15:31
Daha fazla dayanamayıp tribünü ateşe verdiler
Daha fazla dayanamayıp tribünü ateşe verdiler
14:59
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:29
Erdal Beşikçioğlu’nun cezaevine nakledildiği anlar Görüntüsü korkuttu
Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevine nakledildiği anlar! Görüntüsü korkuttu
14:18
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 15:42:10. #7.13#
SON DAKİKA: Uzunköprü'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.