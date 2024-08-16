Uzunköprü'de ölü köpeklerin bulunduğu depolama alanında dört şüpheli yakalandı

3.Sayfa

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpeklerin bulunması üzerine başlatılan soruşturmada dört şüpheli yakalandı.

Olay, üç gün önce Uzunköprü Belediyesine ait bir depolama alanında ortaya çıktı. Çuvallara konulmuş halde bulunan köpek cesetleri, ilçede büyük bir infiale neden oldu. Olayın ardından Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve bir grup hayvansever, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerinden oluşturulan özel bir ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi. Yapılan bu detaylı inceleme sonucunda, olayla ilgili olduğu düşünülen dört şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - EDİRNE