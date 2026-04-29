Vakfıkebir\'de çatı yangını korkuttu

Trabzon Vakfıkebir ilçesinde bugün sabah saatlerinde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bu sabah saatlerinde Kemal İskenderoğlu'na ait bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çatıda yangının çıktığını gören görgü tanıklarının 112 ihbar hattını aramasının ardından yangın yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevler çevre binalara sıçramadan müdahale ederek kontrol altına aldılar. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON