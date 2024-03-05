Vali Aygöl, "Bilecik\'i zehir tacirlerinin, şehir eşkıyalarının, trafik magandalarının eline bırakmayacağız"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ocak ve Şubat ayında toplam bin 755 asayiş olayı meydana geldiğini söyleyerek, "60 narkotik operasyonda 103 şahsa yasal işlem yapılmış olup 10 şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Bilecik'i zehir tacirlerinin, şehir eşkıyalarının, trafik magandalarının eline bırakmayacağız" dedi.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, aylık gerçekleştirilen 'Güvenlik ve Asayiş' toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Bilecik'te son iki ayda yaşanan olaylarla ilgili bilgileri paylaştı. Türkiye'nin huzuru Bilecik'in huzuru diyerek yola çıktığını belirten Vali Aygöl, bu huzura ket vurmak isteyen kim olursa olsun karşısında kararlı duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Bilecik'te yapılan bin 755 asayiş olayı olduğunu açıklayan Vali Aygöl, "270 bin 460 kişi kontrol edilmiş, 415 aranan şahıs yakalanmıştır. Bin 77 iş yeri, 494 okul, 564 metruk bina ve 645 park ve bahçe kontrol edilmiştir. 129 faili meçhul olayın faili yapılan çalışmalarla tespit edilmiştir. Asayiş olaylarımızdaki aydınlanma oranı etkili bir biçimde yüksek seyretmektedir" dedi.
"En hassas olduğumuz konuların başında olan narkotik mücadelemiz en üst seviyede devam ediyor"
En hassas olduğu konunun başlarında narkotik olduğunu belirten Vali Aygöl, "60 narkotik operasyonda 103 şahsa yasal işlem yapılmış olup 10 şüpheli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Kaçakçılığa karşı yürütülen çalışmalarla ülkemizi gelir kaybına uğratmak isteyen çetelere göz açtırmayacağız. İcra edilen 16 operasyonla 31 şahıs yakalanmış, 8 şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Operasyonlarda 17 bin 400 kilogram tütün, akaryakıt yapımında kullanılacağı değerlendirilen 25 bin 600 kilogram petrol bazlı sıvı, 501 adet kacak alkol ve tarihi değer sahip 177 tane sikke ele geçirilmiştir. Yasadışı yollarla ülkemize giren ve göçmen kaçakçılığına bulaşmış şahıslara geçit vermeyeceğiz. 2 aylık süre içerisinde 17 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmiştir. 60 uygulama yapılmış, 200 yabancı şahıs ve 131 Türk vatandaşı kontrol edilmiştir" diye konuştu.
"70 ayrı noktada, 6 bin 919 adet trafik uygulaması icra edildi"
Vali Aygöl trafik magandalarının vatandaşlarının huzurunu bozmamasına asla müsaade etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi:
"Trafik uygulamaları çerçevesinde bin 70 ayrı noktada, 6 bin 919 adet trafik uygulaması icra edilmiş olup, 96 bin 457 araç kontrol edilmiştir. Uygulamalar neticesinde; 316 ehliyetsiz sürücü, 103 alkollü araç kullanan sürücü, 6 bin 591 hız limitlerine uymayan sürücü tespit edilmiş olup bin 107 araç trafikten men edilmiştir. Tüm bunların yanı sıra emniyet ve jandarma teşkilatımız yaptığı başarılı operasyonlarla vatandaşımızın güven ve huzuruna kast eden çeteleri birer birer çökertmiştir. Planlı ve projeli operasyonlar çerçevesinde 'Korkutlar' çetesi olarak anılan şahıslara yönelik yapılan operasyonla 14 şahıs gözaltına alınmış 8 şahıs tutuklanmıştır. Bilecik merkezli 10 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Demir Alp Operasyonuyla' ülke genelinde 7 milyon TL değerinde dolandırıcılık olayına karışan 19 şüpheli şahıs yakalanmış olup 9'u tutuklanarak Bilecik M Tipi kapalı cezaevine konulmuştur. Bilecik'i zehir tacirlerinin, şehir eşkıyalarının, trafik magandalarının eline bırakmayacağız. İlimiz, huzurun, mutluluğun ve sakinliğin şehri olaya devam edecektir. Buradan bir kez daha hatırlatıyoruz; 112 Acil Çağrı Merkezi'miz vatandaşımızın 7/24 emrindedir. Halkımızın huzurunu bozmaya teşebbüs eden her türlü duruma karşı ihbarlarınızı bildirebilirsiniz." - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Vali Aygöl, 'Bilecik'i zehir tacirlerinin, şehir eşkıyalarının, trafik magandalarının eline bırakmayacağız' - Son Dakika
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