Vali Canbolat: 23 ilden takviye ekipler geldi, 140 bin ton atık kağıt zarar gördü

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Vali Canbolat, yangının son durumuna ilişkin açıklama yaptı

"23 ilden takviye ekipler geldi, "140 bin ton atık kağıt zarar gördü"

AYDIN - Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke'deki Kipaş Kağıt fabrikasındaki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Canbolat, 23 ilden gelen takviye ekipler ile müdahalenin sürdüğünü ve şuana kadar 140 bin ton atık kağıdın zarar gördüğünü söyledi.

Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikasında 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangın sürüyor. Atık kağıtların depolandığı açık alanda başlayan yangın bugün çıkan hortumla ikinci depolama alanına sıçradı. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. 23 ilden takviye ekip Aydın'a gelip söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Canbolat, "12 Temmuz Cuma günü saat 17.15'te başlayan ve hızla yayılan bir yangına şahit olduk. İlk andan itibaren AFAD Başkanlığımızın, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve ilçe belediyelerimizin ekipleriyle olaya müdahil olduk. İlk günden beri ciddi bir müdahale yapıyoruz. Ayrıca çevre illerden 23 ilden de bölgeye takviye istedik. O illerimizden de arazöz, iş makinası ve itfaiye cinsi araçlar da bölgemize intikal etti. Ayrıca 2 uçak ve 4 helikopterle de baştan beri müdahale ediyoruz. Bölgede 54 iş makinası, 80 itfaiye ve arazör ve toplamda 290 personele de müdahaleye devam ediyoruz. Ayrıca asayişin ve güvenliğin, trafiğin sağlanması hususunda da jandarma emniyet ekiplerimiz görev yapmakta. Sağlık konusunda da seyyar bir hastane burada kurarak Sağlık Müdürlüğümüzün UMKE ekipleri bölgede hizmete devam etmekte. Tespitlere göre 240 dönüm alan içerisinde ilk gün 85 bin ton işlenecek atık kağıt yandı. Bugün itibari ile de 55 bin ton atık kağıt yanıyor. İlk gün hatırlarsanız Cuma gecesi çıkan bir hortum, bugün de saat 12.00 gibi çıkan hortum yangının etrafa yayılmasını ve büyümesini sağladı. Ekiplerimiz durmaksızın 24 saat müdahaleye devam ediyor. Riskli alanlar, sirayet edebileceği düşünülen alanlarla ilgili de her türlü tedbiri hep birlikte alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız konuyu bizzat takip ediyor. Ayrıca AFAD Başkanlığımızın Afet Yönetimi Genel Müdürümüz de ilk günden itibaren yanımızda yer aldı" ifadelerini kullandı.

Müdahalenin sürdüğünü kaydeden Vali Canbolat, yanan malzemenin kağıt olması nedeniyle riskin arttığını belirterek, "İnşallah kısa zamanda sonuç almayı temenni ediyoruz. 30 kişi dumandan etkilendi. Herhangi bir can kaybımız yok" dedi.