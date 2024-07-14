Vali Canbolat: 23 ilden takviye ekipler geldi, 140 bin ton atık kağıt zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Vali Canbolat: 23 ilden takviye ekipler geldi, 140 bin ton atık kağıt zarar gördü

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke'deki Kipaş Kağıt fabrikasındaki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Canbolat, 23 ilden gelen takviye ekipler ile müdahalenin sürdüğünü ve şuana kadar 140 bin ton atık kağıdın zarar gördüğünü söyledi.

14.07.2024 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Canbolat, yangının son durumuna ilişkin açıklama yaptı

"23 ilden takviye ekipler geldi, "140 bin ton atık kağıt zarar gördü"

AYDIN - Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke'deki Kipaş Kağıt fabrikasındaki yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Canbolat, 23 ilden gelen takviye ekipler ile müdahalenin sürdüğünü ve şuana kadar 140 bin ton atık kağıdın zarar gördüğünü söyledi.

Söke Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikasında 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangın sürüyor. Atık kağıtların depolandığı açık alanda başlayan yangın bugün çıkan hortumla ikinci depolama alanına sıçradı. Yangına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. 23 ilden takviye ekip Aydın'a gelip söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Vali Canbolat, "12 Temmuz Cuma günü saat 17.15'te başlayan ve hızla yayılan bir yangına şahit olduk. İlk andan itibaren AFAD Başkanlığımızın, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, Orman Bölge Müdürlüğümüzün ve ilçe belediyelerimizin ekipleriyle olaya müdahil olduk. İlk günden beri ciddi bir müdahale yapıyoruz. Ayrıca çevre illerden 23 ilden de bölgeye takviye istedik. O illerimizden de arazöz, iş makinası ve itfaiye cinsi araçlar da bölgemize intikal etti. Ayrıca 2 uçak ve 4 helikopterle de baştan beri müdahale ediyoruz. Bölgede 54 iş makinası, 80 itfaiye ve arazör ve toplamda 290 personele de müdahaleye devam ediyoruz. Ayrıca asayişin ve güvenliğin, trafiğin sağlanması hususunda da jandarma emniyet ekiplerimiz görev yapmakta. Sağlık konusunda da seyyar bir hastane burada kurarak Sağlık Müdürlüğümüzün UMKE ekipleri bölgede hizmete devam etmekte. Tespitlere göre 240 dönüm alan içerisinde ilk gün 85 bin ton işlenecek atık kağıt yandı. Bugün itibari ile de 55 bin ton atık kağıt yanıyor. İlk gün hatırlarsanız Cuma gecesi çıkan bir hortum, bugün de saat 12.00 gibi çıkan hortum yangının etrafa yayılmasını ve büyümesini sağladı. Ekiplerimiz durmaksızın 24 saat müdahaleye devam ediyor. Riskli alanlar, sirayet edebileceği düşünülen alanlarla ilgili de her türlü tedbiri hep birlikte alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız konuyu bizzat takip ediyor. Ayrıca AFAD Başkanlığımızın Afet Yönetimi Genel Müdürümüz de ilk günden itibaren yanımızda yer aldı" ifadelerini kullandı.

Müdahalenin sürdüğünü kaydeden Vali Canbolat, yanan malzemenin kağıt olması nedeniyle riskin arttığını belirterek, "İnşallah kısa zamanda sonuç almayı temenni ediyoruz. 30 kişi dumandan etkilendi. Herhangi bir can kaybımız yok" dedi.

Kaynak: İHA

Kipaş, Aydın, Söke, İtfaiye, Çevre, Acil Durum, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Canbolat: 23 ilden takviye ekipler geldi, 140 bin ton atık kağıt zarar gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:03 EURO 2024 finali canlı anlatım İspanya-İngiltere maçında tempo yüksek EURO 2024 finali canlı anlatım! İspanya-İngiltere maçında tempo yüksek
21:36 ABD Başkanı Biden’dan Trump’a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ABD Başkanı Biden'dan Trump'a yapılan saldırıyla ilgili yeni açıklama: Tüm güvenlik önlemleri gözden geçirilecek
20:42 İhmaller zinciri bilirkişi raporunda 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş İhmaller zinciri bilirkişi raporunda! 2 canımızı yitirdiğimiz elektrik akımı faciası resmen göz göre göre gelmiş
20:02 Engin Polat’dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan’ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı Engin Polat'dan cezaevinden aylar sonra ilk paylaşım: Eşim Dilan'ın hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmadı
19:15 Trump’a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu Trump'a suikast girişiminde bulunan gencin aracında ve evinde bomba malzemeleri bulundu
22:08 Aydın Söke’deki yangın 3. gününde Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı Aydın Söke'deki yangın 3. gününde! Alevler fabrikanın diğer kısmına sıçradı
19:16 Aydın’da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti Aydın'da sulama kanalı açma çalışmalarında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti
18:46 Vinç böyle devrildi Adana’da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti Vinç böyle devrildi! Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı felç etti
18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 22:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: Vali Canbolat: 23 ilden takviye ekipler geldi, 140 bin ton atık kağıt zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement