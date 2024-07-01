Vali Çiçek: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak - Son Dakika
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Vali Çiçek: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; 'Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak' dedi.

01.07.2024 02:12
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Vali Çiçek: "Devlet gereğini sonuna kadar yapacak"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin, bir çocuğu taciz ettiği iddiasının ardından bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; "Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak" dedi.

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, iddialara göre 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz etti. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşları sakinleştirmek için görüşmeler yaptı. Burada konuşan Vali Çiçek; "Ben sizin öfkenizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmentgazi Mahallesi'nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Ama şu an dağılalım. Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vali Çiçek: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Çiçek: Devlet gereğini sonuna kadar yapacak - Son Dakika
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