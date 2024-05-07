Vali Ekici: Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik - Son Dakika
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Vali Ekici: Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik

Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleşen toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin Nisan ayı faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ekici, Kırklareli'nin güvenli bir şehir haline geldiğini ve uyuşturucuyla mücadelede önemli işlere imza attıklarını belirtti.

07.05.2024 18:58
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Vali Ekici: "Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik"

" Uyuşturucunun kökünü kurutma konusunda son derece güzel işlere imza atıyoruz"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Vali Birol Ekici Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin Nisan ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vali Birol Ekici başkanlığında gerçekleşen toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin Nisan ayı faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ekici, yaptığı basın açıklamasında ekonomisi güçlü, toplumsal refahı yüksek ve yaşanılması arzu edilen şehirler arasında Kırklareli'nin ilk sırada yer güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Düzensiz göçle yoğun bir mücadele verdiklerini ifade eden Ekici, "Şehrimizin önemli asayiş olayı düzensiz göç meselesidir. Bu yıl düzensiz göçle çok daha yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Bugün itibariyle şehrimizde 66 noktada sabit ve seyyar kontrol noktalarımız var ve Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik. Hepimizin bildiği üzere geçmiş yıllarda ortalıkta dolaşan göçmenlerin artık hiçbirisinden eser kalmadı. Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezimizde özellikle hamile olanlar, çocuklu olanların iş ve işlemlerinin çok daha hızlı yapılabildiği, deportlarının çok daha hızlı yapılabildiği, kendi ülkelerine geri gönderilebildiği, sevk edildiği merkezi oluşturduk" dedi.

"Uyuşturucunun kökünü kurutma konusunda son derece güzel işlere imza atıyoruz"

Ekici, Nisan ayında jandarma bölgesinde 3'ü terör 463 olay, emniyet bölgesinde ise 678 olayın meydana geldiğini ve uyuşturucunun kökünü kurutmak için güzel işlere imza attıklarını anlattı.

Ekici devamında ""Uyuşturucunun kökünü kurutma konusunda son derece güzel işlere imza atıyoruz. Jandarma bölgemizde 21 operasyonda 7 kilo 552 gram esrar, 710 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 78 uyuşturucu hap, 12 kök kenevir, 5 gram kenevir tohumu yakalanmış bulunmaktadır. Emniyet bölgesinde 41 operasyon yapılmıştır. 485 gram esrar, 67 gram bonzai, 1 gram skunk, 4 gram eroin, 2 gram kokain, 24 gram metamfetamin, 249 uyuşturucu hap ve 3 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. 95 kişi yakalanmış 19 kişi tutuklanmıştır. Dereköy Sınır Kapımızda da 22 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Nisan ayında 112 Acil Çağrı Merkezine 26 bin 427 çağrı geldi

Ekici, 112 Acil Çağrı Merkezimize nisan ayında toplam 26 bin 427 çağrı geldiğini belirterek "112 Acil Çağrı Merkezimize nisan ayında toplam 26 bin 427 çağrı gelmiştir. Bu şehirde asayiş ve güvenliğin sağlanması için aşağı yukarı günlük 900 çağrı alıyoruz. Bu 900 çağrıyı bize veren halkımıza minnettarım. Bu şehri hep birlikte huzurlu ve güvenli bir şehir haline getireceğiz. Kırklareli Adliyesine ve personeline, il jandarma, il emniyet ve sahil güvenlik komutanlığına ve Kırklareli halkına teşekkürü borç biliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Ekici: Kırklareli'ni geçilmez bir şehir haline getirdik - Son Dakika

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