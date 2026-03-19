Vali Hatipoğlu Trafik Noktalarını Ziyaret Etti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek jandarma ve emniyet personelinin bayramını kutladı, vatandaşları trafik kurallarına uymaya davet etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve beraberindekiler, Diyarbakır, Bingöl ve Hankendi uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Uygulama noktalarını tek tek gezen Vali Hatipoğlu, bayram süresince kesintisiz görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin bayramını kutlayarak tebriklerini iletti. Vali Hatipoğlu, uygulama noktalarında yolculuk yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve aynı zamandan trafik kurallarına uymanın önemine dikkat çekti. - ELAZIĞ