Vali Koç: "Suçlarda yüzde 97 aydınlatma oranı yakalandı" - Son Dakika
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Vali Koç: "Suçlarda yüzde 97 aydınlatma oranı yakalandı"

Vali Koç: "Suçlarda yüzde 97 aydınlatma oranı yakalandı"
08.07.2025 16:43
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Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentte yürütülen güvenlik çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında gerçekleştirilen Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentte yürütülen güvenlik çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da katıldı.

Toplantının açılışında Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 Mehmetçik için başsağlığı dileklerini ileten Vali Koç, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Vali Koç, Haziran 2025'e ait güvenlik verilerini paylaşarak, terörle mücadele kapsamında 45 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 4 kişinin gözaltına alındığını, 2'sinin tutuklandığını açıkladı. Ayrıca FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C'ye yönelik 3 operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kamu düzenine ilişkin suçlarda yüzde 97 aydınlatma oranı yakalandığını belirten Koç, mal varlığına karşı işlenen suçların ise %27 oranında azaldığını söyledi. Haziran ayında 104 aranan şahsın yakalandığını aktaran Vali Koç, uyuşturucuyla mücadelede 12 operasyonda 10 kişinin tutuklandığını, çok sayıda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında bir organize suç çetesinin çökertildiğini açıklayan Vali Koç, siber suçlarla ilgili 167 olaya müdahale edildiğini, 10 hesabın terörle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiğini ifade etti.

Trafik güvenliği kapsamında ise 61 binin üzerinde araç denetlenirken, 183 trafik kazasında 177 kişinin yaralandığını, can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 13 operasyon yapıldığını, 3.427 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini ve 5 aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı için el konulduğunu açıklayan Koç, güvenliğin sağlanmasında vatandaşların desteğine ve farkındalığına büyük önem verdiklerini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Kamu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Koç: 'Suçlarda yüzde 97 aydınlatma oranı yakalandı' - Son Dakika

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